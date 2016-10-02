Киото, Япония, 2 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсудил предстоящий визит президента России Владимира Путина в эту страну. Об этом сегодня, 2 октября, пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин в Японии

Встреча состоялась в японском городе Киото, где проходит форум «Наука и технология в обществе». Российская сторона была представлена собственно Дворковичем, главой Татарии Рустамом Миннихановым и заместителем министра экономического развития России Станиславом Воскресенским.

Японская сторона была представлена премьер-министром Абэ и министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который недавно занял пост министра по развитию экономического сотрудничества с Россией.

Стороны обсудили совместные проекты по восьми направлениям. В рамках этих направлений во время визита российского президента Владимира Путина в Японию между Москвой и Токио могут быть подписаны конкретные соглашения. Напомним, визит Путина в Японию запланирован на декабрь 2016 года.

В ходе встречи Абэ в очередной раз затронул тему мирного договора. Японский премьер выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шансом для всестороннего развития отношений между странами и обсуждения мирного договора.