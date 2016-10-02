Сакраменто, США, 2 октября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Мощные лесные пожары бушуют на севере американского штата Калифорния. Как пишет сегодня, 2 октября, газета Las Vegas Sun, пожары уничтожили десятки жилых домов в северных округах штата — Санта-Крус и Санта-Клара.

Ada Be Пожар в доме

Власти штата эвакуировали из охваченных лесными пожарами районов сотни жителей. Огонь полыхал на 18 квадратных километрах. На данный момент пожарным удалось ликвидировать 66% пожара. Тем не менее огонь угрожает 163 жилым домом и постройкам. За последние два дня сгорели десятки жилых домов и 16 хозяйственных построек.

Окончательное справиться с огнем экстренные службы Калифорнии планируют в начале следующей недели. О жертвах или пострадавших в результате лесных пожаров не сообщается.