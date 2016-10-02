Донецк, 2 октября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В Донецкой народной республике (ДНР) началось предварительное общественное голосование на выборах в местные органы власти. Сегодня, 2 октября, граждане республики решают, кто сможет выдвинуть свои кандидатуры на выборах в местные органы власти.

Vanderlindenma Голосование

Временная избирательная комиссия (ВРИК) ДНР сообщает, что все запланированные избирательные участки уже открылись и голосование началось.

Одной из целей проведения предварительного голосования в ДНР — это демонстрация зрелости демократических институтов в народной республике, а также политической состоятельности.

В ходе голосования будут определены политики, которые могут выдвинуть свои кандидатуры на выборах городов и районов ДНР. За подготовкой к предварительному голосованию следили наблюдатели из ряда стран Евросоюза, в частности, Германии, Италии и Франции. Они не нашли каких бы то ни было нарушений.

Выборы проходят на фоне непрекращающейся гражданской войны на Украине. Украинские силовики по-прежнему обстреливают территорию ДНР, несмотря на заявления о перемирии. Киев крайне недоволен готовящимися выборами в ДНР. Украинская сторона не раз угрожала, что выборы осложнят переговорный процесс. В связи с этим выборы в местные органы власти ДНР переносились на более поздний срок.

Дело в том, что Киев хочет провести выборы в Донбассе под своим полным контролем. В этом случае, в выборах будут участвовать только одобренные украинским ЦИК кандидаты, а всех остальных до выборов просто не допустят. Тем самым, Киев хочет превратить процесс политического урегулирования конфликта в процесс политического уничтожения народных республик Донбасса.