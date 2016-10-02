Кито, 2 октября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Эквадорский президент Рафаэль Корреа желает, чтобы президентом США стала Хиллари Клинтон. В интервью телеканалу «RussiaToday» он отметил, что «лично знает Хиллари» и высоко ценит ее. По мнению Корреа, для Латинской Америки Клинтон была бы лучшим выбором, чем Дональд Трамп, так как республиканский кандидат вызывает среди латиноамериканцев неприятие, как в свое время Джордж Буш, сообщает «Эквадор сегодня».

Roger H. Goun Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

Рафаэль Корреа также заявил, что надеется на сохранение наилучших отношений с США, развивающихся на основе взаимного уважения между двумя суверенными странами.

Отметим, что и на Кубе большинство населения симпатизирует Хиллари Клинтон. Ее соперника Дональда Трампа называют «неадекватным», «анти-кубински настроенным» и т.п. На вопрос, а чем Хиллари Клинтон лучше Дональда Трампа пожимают плечами: «Из двух зол — это меньшее», писало ранее ИА REGNUM.