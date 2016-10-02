Гагра, Абхазия, 2 октября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. В Абхазии из Следственного изолятора сбежали трое заключенных. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

mcmurryjulie Открытые двери

Сообщается, что трое заключенных просто покинули камеру в СИЗО, так как дверь в нее была не заперта. Побег состоялся в ночь на 1 октября. Сперва арестанты вышли из камеры и попали в административный корпус СИЗО. Затем они поднялись на второй этаж и выломали оконную решетку в одной из комнат, а затем вышли во двор.

Охранный периметр СИЗО беглецы миновали без каких-либо проблем, так как охранников попросту не было на постах.

Среди беглецов был один преступник, который ранее уже совершал побег будучи приговоренным к четырем годам лишения свободы.

Двое других беглецов должны были отсидеть в колонии 11 и 15 лет соответственно. Идут поиски сбежавших.

Начальник СИЗО отстранен от занимаемой должности. Прокуратура Абхазии начала проверку некоторых сотрудников СИЗО на причастность к организации побега.