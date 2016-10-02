Вашингтон, 2 октября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон поспешила воспользоваться статьей в New York Times, в которой утверждается, что он не платил налоги 18 лет из-за серьезных убытков, которые бизнесмен понес в начале 90-х годов. Предвыборный штаб Клинтон сегодня, 2 октября, выпустил заявление о том, что Трамп на самом деле является совершенно несостоятельным бизнесменом.

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Напомним, ранее сегодня в New York Times появилась статья, в которой утверждается, что Трамп не платил налоги 18 лет из-за того, что понес убытки почти на миллиард долларов в начале 90-х, что позволило ему получить уникальные налоговые льготы. Издание утверждает, что в распоряжение редакции попала налоговая декларация Трампа.

Сайт New York Times публикует видеоролик, где показывается некий документ, который голос за кадром называет налоговой декларацией Трампа. В этом документе, датированном 1995 годом, сказано, что Трамп понес колоссальные убытки в 915,7 млн долларов. Утверждается, что такие убытки в бизнесе Трампа объясняются провальной бизнес-стратегией. Издание вспоминает, что в начале 90-х Трамп крайне неудачно вложился в авиабизнес, три его казино приносили только убытки, а покупка отеля «Плаза» в Нью-Йорке поставила его на грань банкротства. Якобы такие убытки позволили Трампу получить налоговые льготы, и нынешний республиканский кандидат попросту не платил налоги с 1992 по 2010 годы.

В заявлении штаба Клинтон короткий видеоролик назван «сенсационным докладом», который показывает, насколько колоссальными были в прошлом коммерческие провалы Дональда Трампа, и как долго он мог не платить федеральные налоги на прибыль.

«Ему, вероятно, удалось избегать уплаты налогов на протяжении почти двух десятилетий — тогда как десятки миллионов работающих семей платили свою долю», — пафосно заявил представитель штаба Клинтон Робби Мук.

Стоит отметить, что Клинтон давно намекала на то, что Трамп не такой успешный бизнесмен, каким он позиционирует себя в ходе кампании. Дело в том, что Трамп построил свою кампанию на своей бизнес-репутации. Он утверждает, что, как бизнесмен, лучше разбирается в экономике и сможет обеспечить миллионы новых рабочих мест. Вне бизнес-тематики Трампа, как такового, просто не существует. Штаб Клинтон естественно атакует республиканского кандидата по этому направлению. Не исключено, что статья в New York Times появилась вовсе не из желания журналистов донести миру правду.

Сам Трамп и его штаб пока никак не прокомментировали публикацию. Было выпущено лишь короткое заявление: «Мистер Трамп — высококвалифицированный бизнесмен, имеющий обязательства перед своим делом, своей семьей и своими работниками платить налог в том размере, который не превышает установленный законом». Адвокат Трампа уже заявил, что публикация налоговой декларации без согласия налогового агента является незаконной и грозит New York Times судом.