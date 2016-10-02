Кале, Франция, 2 октября, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Несколько сотен человек собрались за пределами Кале в районе проживания мигрантов, известном как «джунгли». Акция протеста в связи с плохими условиями жизни мигрантов проходила вопреки запрету, наложенному местными властями, в результате чего полицейские посчитали себя вправе применить при разгоне акции спецсредства: водометы и слезоточивый газ, сообщает Reuters.

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На акцию собрались около двух сотен беженцев и порядка 50 протестующих. Собравшиеся выразили свое недовольство условиями жизни мигрантов, проживающих в лагере неподалеку.

Присоединиться к митингу планировали еще полторы сотни человек. Они организованно выехали на акцию из Парижа, однако были остановлены полицейскими за 48 км до Кале.

Президент Франции Франсуа Олланд ранее говорил о своем намерении полностью ликвидировать стихийно возникший лагерь беженцев, живущих на окраине Кале в надежде проникнуть в Великобританию.

Напомним, Кале — город-порт, являющийся самым близким к Великобритании французским населенным пунктом. Между ним и английским Дувром действует паромное сообщение, а с 1994 года открыт подземный туннель.

О необходимости переноса лагеря беженцев на территорию Великобритании заявлял и экс-президент Франции Николя Саркози. По его мнению, Британия должна самостоятельно разбираться с мигрантами, ищущими убежища на ее территории.

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