Сиэтл, США, 2 октября, 2016, 06:24 — ИА Регнум. В США в Сиэтле около трехсот людей вышли на акцию под названием «Жизнь темнокожих имеет значение», она направлена против убийства афроамериканцев представителями полиции. Мероприятие проходит возле торгового центра Westlake Center. Участники акции блокируют движение транспорта. Об этом сообщает Komo News.

gypsyborn2013 Афроамериканец

Полиция за ходом митинга наблюдает. Пока не сообщалось о каких-либо беспорядках на акции. Ожидается, что мероприятие продлится как минимум до вечера и соберет около тысячи участников.

За последнее время это не первая подобная акция в США. В связи со случаями стрельбы в афроамериканцев полицейскими протестные митинги участились. Одним из громких дел является убийство Кита Скотта в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), когда мужчина, по заявлениям полицейских, оказался складывать оружие. Однако, как заявляли родственники убитого, у него в руках не было оружия.

Еще один подобный случай — застреленный полицейскими в Калифорнии безоружный Альфред Оланго. Правоохранители посчитали, что мужчина вел себя вызывающе.