Мадрид, 2 октября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес принял решение об уходе с поста руководителя партии после того, как его последняя инициатива о проведении внеочередных партийных праймериз не была поддержана федеральным комитетом ИСРП. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает El Mundo.

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Ранее лидер испанских социалистов заявлял, что в случае провала его предложения, он может покинуть пост председателя партии. После того, как против внеочередных праймериз в октябре и съезда партии в ноябре проголосовали 133 человека, а поддержали — 109, Санчес сдержал свое обещание. В случае одобрения его отставки, лидер социалистов сложит свои полномочия уже в пятницу, 7 октября.

После отставки генерального секретаря возглавлять партию будет временная комиссия по управлению.

Напомним, повторные выборы в парламент Испании прошли 26 июня 2016 года, после того, как предыдущему составу не удалось сформировать правящий кабинет. В случае, если до конца октября политические силы страны вновь не смогут определиться с составом коалиционного правительства, страну ждут третьи по счету парламентские выборы.