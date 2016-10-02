Канберра, 2 октября, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Список подозреваемых по делу о крушении Boeing 777 над Донецкой областью могут подтвердить уже к концу 2016 года, заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Об этом она сообщила в интервью австралийскому телеканалу АВС.

Ministerie van Defensie Место крушения рейса MH17

По словам Бишоп, список тех, кого, как считает следственная группа, необходимо привлечь к ответственности по делу о крушении Boeing 777 «Малазийских авиалиний» на Украине, будет оглашен к концу этого года или в начале следующего. После этого должен быть начат судебный процесс, подчеркнула глава МИД.

В среду, 28 сентября, совместная следственная группа JIT, расследующая обстоятельства крушения Boeing, опубликовала предварительный доклад. По мнению следователей, воздушное судно сбили с подконтрольной ополченцам территории. В свою очередь, в российском министерстве иностранных дел заявили, что выводы следствия предвзяты.

Напомним, что малайзийский самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он потерпел крушение 17 июня 2014 года в Донецкой области. В результате падения погибли все пассажиры, включая экипаж, — 298 человек. Расследованием занимается совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии.