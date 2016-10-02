Кито, 2 октября, 2016, 05:41 — ИА Регнум. 1 октября 2016 года правящее движение «AlianzaPAIS» озвучило имена своих кандидатов на пост президента и вице-президента на выборах февраля 2017 года. Ими стали Ленин Морено, бывший вице-президент Эквадора, уже несколько лет прикованный к инвалидному креслу, и Хорхе Глас, действующий вице-президент, который, возможно, сохранит этот пост и в следующем правительстве, сообщает «Эквадор сегодня».

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Президент Рафаэль Корреа лично предложил, чтобы кандидатом в президенты от правящего движения стал Ленин Морено, подчеркнув, что тот является лучшим выбором для продолжения начатого им проекта «Гражданская Революция».

63-летний Морено уже около 20 лет прикован к инвалидному креслу. Это произошло после того, как в 1998 году на него была совершена попытка нападения с целью ограбления, в результате чего у него парализовало ноги. С 2007 по 2013 год Ленин Морено занимал пост вице-президента Эквадора. Также по его инициативе был создан фонд «Мануэла Эспехо», оказывающий врачебную и материальную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Рафаэль Корреа — «надежда боливарианского движения» — намерен после окончания президентского срока уехать на ПМЖ вместе с семьей в Голландию, откуда родом его супруга.