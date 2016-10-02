Махачкала, 2 октября, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Утром воскресенья, 2 октября, на юге Дагестана объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В республике идет поиск боевиков и их пособников, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение республиканского оперативного штаба Национального антитеррористического комитета.

Surian Soosay Боевик

Режим КТО действует с 04:30 воскресенья, 2 октября, на территории Табасаранского муниципального района, в границах которого ведутся поиски преступников, сообщили в штабе.