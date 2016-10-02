Санта-Клара, США, 2 октября, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Пожарные службы американского штата Калифорния уже несколько дней не могут локализовать лесные пожары, бушующие в горных районах на севере штата. Только за истекшие сутки, 1 октября, сгорели 28 зданий. Огонь уничтожил около 16,8 кв. км леса, сообщает Fox News со ссылкой на сообщения местных чиновников.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

В пожаре, охватившего горные районы северной Калифорнии, за субботу, 1 октября, сгорели 12 жилых домов и 16 построек. Ранее в пятницу, пожар уничтожил восемь жилых домов и девять строений. На текущий момент возгорания не удалось локализовать: огонь угрожает 325 зданиям штата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько сотен жителей Санта-Круз и Санта-Клары были эвакуированы после того, как информация о надвигающемся пожаре поступила в понедельник, 26 сентября. К настоящему времени принудительная эвакуация жителей Санта-Круз отменена, опасность жителям Санта-Клары сохраняется.

По прогнозам чиновников, локализовать возгорание удастся лишь в начале следующей недели.