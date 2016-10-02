Москва, 2 октября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. В Сирии необходимо размежевание террористов и оппозиции. Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали периоды прекращения огня в Сирии в своих целях: для перегруппировки и получения подкрепления. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри, сообщают «Вести. Ru».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Умеренная оппозиция

Террористическая группировка, как подчеркнул российский министр, фактически прикрывает формирования «умеренной сирийской оппозиции», которую поддерживает Вашингтон. Учитывая этот фактор, становится очевидным, что размежевание террористов и «умеренной оппозиции» необходимо для успеха операции в Алеппо и в целом в Сирии. Россия же готова помочь в этом вопросе.

Ранее, как передавало ИА REGNUM, Лавров и Керри провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Сирии. В частности речь идет о возможности нормализации обстановки в районе провинции Алеппо, где продолжаются боевые действия незаконными вооруженными формированиями.

Напомним также, что 30 сентября глава МИД РФ заявил, что американские власти используют террористические группировки в Сирии для свержения законного правительства страны и президента Башара Асада. Вашингтон, по словам Лаврова, рассчитывает, что джихадистские террористические формирования помогут воплотить планы США.