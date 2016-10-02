Лавров: в Сирии необходимо отделить «умеренную оппозицию» от террористов
Москва, 2 октября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. В Сирии необходимо размежевание террористов и оппозиции. Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали периоды прекращения огня в Сирии в своих целях: для перегруппировки и получения подкрепления. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри, сообщают «Вести. Ru».
Террористическая группировка, как подчеркнул российский министр, фактически прикрывает формирования «умеренной сирийской оппозиции», которую поддерживает Вашингтон. Учитывая этот фактор, становится очевидным, что размежевание террористов и «умеренной оппозиции» необходимо для успеха операции в Алеппо и в целом в Сирии. Россия же готова помочь в этом вопросе.
Ранее, как передавало ИА REGNUM, Лавров и Керри провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Сирии. В частности речь идет о возможности нормализации обстановки в районе провинции Алеппо, где продолжаются боевые действия незаконными вооруженными формированиями.
Напомним также, что 30 сентября глава МИД РФ заявил, что американские власти используют террористические группировки в Сирии для свержения законного правительства страны и президента Башара Асада. Вашингтон, по словам Лаврова, рассчитывает, что джихадистские террористические формирования помогут воплотить планы США.