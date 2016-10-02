Берлин, 2 октября, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Ситуация вокруг сирийского Алеппо, где продолжают вести боевые действия незаконные вооруженные группировки, продолжает привлекать внимание международного сообщества. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к немедленному прекращению огня в Алеппо. Соответствующее обращение глава германского МИД опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook вечером в субботу, 1 октября.

Freedom House Разрушения в Алеппо

Нужно, как можно скорее, остановить бомбардировки в Алеппо. «Кто хочет бороться с террористами, не атакует больницы!» — восклицает министр. При этом глава МИД Германии не указал, кого именно он призывает прекратить бомбить больницы.

Ранее стало известно, что две авиабомбы были сброшены на крупнейшую в Алеппо больницу в субботу, 1 октября. Об инциденте сообщил представитель Сирийско-американского медицинского общества (SAMS) Адхам Сахлул. Здание больницы было сильно повреждено, передает SBS. Теперь на востоке Алеппо остались только шесть функциональных больниц, пояснили в SAMS.