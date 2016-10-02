Вашингтон, 2 октября, 2016, 04:07 — ИА Регнум. В США хакеры совершили атаку на систему регистрации избирателей почти в половине штатов, используя для своих целей компьютеры подрядчика. В четырех штатах кибер-преступникам удалось совершить взлом системы. Об этом сообщает, ссылаясь на свои источники, телеканал АВС.

Johan Viirok Хакер

Согласно предварительной информации, хакеры для взлома использовали компьютеры подрядчиков, занимавшихся обработкой информации об избирателях. Аризона, Иллинойс и Флорида попали в чисто штатов, где злоумышленникам удалось получить доступ к сведениям об избирателях.

К кибер-атакам могут быть причастны хакеры, которые якобы работают на российское правительство, заявил телеканалу источник. Директор ФБР Джеймс Коми, выступая перед юридическим комитетом на этой недели, заявил, что сейчас агенты работают над тем, чтобы установить, «какие пакости устроила Россия в связи с нашими выборами».

Уже не в первый раз в преддверии выборов на американские правительственные ресурсы совершают атаки хакеры. Не в первый раз Вашингтон пытается списать ответственность за это на РФ. Так, ранее WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США. Сегодня расследование продолжается, но демократы не исключают, что кибер-преступники могут быть связаны с российскими властями.