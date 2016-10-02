Кали, Колумбия, 2 октября, 2016, 04:03 — ИА Регнум. В Колумбийском городе Кали прошёл финал чемпионата мира по мини-футболу, называемого также футзалом.

marselmajid Аргентинский флаг

[[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-ar]]] Аргентина 3:5 (1:2)

Что-то в игре сборной России было не в порядке. Дважды после того, как россияне забивали мяч в ворота аргентинцев, латиноамериканцы отыгрывались в течение одной минуты. Последние пять минут россияне играли с вратарём в поле и последние пятнадцать секунд уступали всего один мяч. Но сравнять счёт так и не смогли.

Чемпионами мира по мини-футболу стали аргентинцы, а сборная России заняла второе место, и это лучший для россиян результат в истории.