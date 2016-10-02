Вашингтон, 2 октября, 2016, 03:48 — ИА Регнум. Контракт корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA) истек в субботу, 1 октября, что означает, что Интернет вышел из-под контроля США, пишет Financial Times.

TBIT Контроль над интернетом

Так, ICANN была связана с Минторгом Соединенных Штатов до 1 октября 2016 года. Теперь исполнение технических функций по работе интернета будет контролировать международное сообщество. Обработку запросов на изменения в корневой базе имен и IP-адресов всемирной паутины будет выполнять внутренняя структура организации, куда войдут представители всех стран, которые являются членами правительственного комитета ICANN, а еще сотрудники интернет-отрасли и пользователи сети. То есть американские власти теряют с теоретической точки зрения контроль над интернетом.

Напомним, что соответствующий договор стороны подписали в 1998 году, рассчитывая, что американцы будут поддерживать баланс на интернет-площадках. Однако доверие к Вашингтону в этом вопросе все падало. В частности после разоблачения Эдварда Сноудена о всеобщей слежке.

В 2015 году ICANN разработала план управления глобальной сетью по принципу мультистейкхолдеризма, то есть при участии всех заинтересованных сторон. Однако в итоге американское министерство торговли настояло на том, чтобы продлить контракт еще на год.