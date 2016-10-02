Лондон, 2 октября, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Лондон намерен воспользоваться статьей 50 Лиссабонского соглашения и начать формальную процедуру выхода из ЕС до начала парламентских выборов в Германии, назначенных на сентябрь 2017 года. Кроме того, парламент Великобритании должен изменить внутреннее законодательство страны, для того чтобы окончательно нивелировать влияние европейского законодательства на Великобританию. Об этом премьер-министр страны Тереза Мэй заявила в субботу, 1 октября, передает Sky News.

Stephen Spillane Великобритания и Евросоюз

Формальную процедуру выхода Великобритании из состава Европейского Союза необходимо начать до сентября 2017 года, времени на которое назначены выборы в парламент ФРГ. Однако даже после выхода из ЕС, Великобритания не станет окончательно суверенной страной, из-за принятого 44 года назад Закона о европейских сообществах, и ряд законов Евросоюза по-прежнему будет иметь силу на территории страны.

О своих планах исправить status quo Тереза Мэй планирует объявить на заседании правящей Консервативной партии в воскресенье, 2 октября. По ее мнению, парламент Британии должен отменить действие Закона о европейских сообществах, преобразовав или отменив его отдельные законодательные акты, тем самым закрепив суверенитет и независимость страны.

Премьер-министр также сообщила, что не будет проводить всеобщие выборы до 2020 года, поскольку спешка в этом вопросе может вызвать «нестабильность».