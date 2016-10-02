Будапешт, 2 октября, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Сегодня, 2 октября, в Венгрии состоится референдум по поводу политики Брюсселя по распределению беженцев в странах Европейского Союза. Будапешт ожидает, что получит поддержку населения, чтобы не принимать беженцев.

Freedom House Мигранты

Гражданам страны предстоит ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право предписывать обязательное расселение людей, не имеющих венгерского гражданства, в Венгрии без согласия венгерского парламента?». Премьер страны Виктор Орбан ранее обозначил свою антимигрантскую позицию, когда в Венгрию хлынул поток беженцев.

Орбан еще в феврале 2016 года заявил, что власти страны решили провести референдум насчет плана Евросоюза по введению квот на распределение мигрантов. На сайте венгерского кабинета министров приводятся слова пресс-секретаря правительства Золтана Ковача о том, что Будапешт пошлет в Брюссель уже четвертый антимигрантский сигнал.

«Если люди не хотят чего-то, то политика не может быть построена на этом, так как это лишь создает больше напряженности, чем разрешения», — отмечает Ковач.

Напомним, что ранее в ЕС приняли решение о принудительном распределении беженцев по всем странам Евросоюза, несмотря на протесты стран Восточной Европы. В Венгрию основной поток мигрантов прибывает из Сербии, где Будапешт уже установил стену и значительно усилил пограничный контроль.

Около 400 тыс. беженцев прибыли в Венгрию в 2015 году, направляясь через Австрию в ФРГ и другие страны Центральной Европы. Венгерские власти уверены, что план нарушает государственный суверенитет страны.