Оттава, 2 октября, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины получит $8,1 млн долларов от правительства Канады. Об этом, выступая на заседании Конгресса украинцев Канады, заявил министр иностранных дел страны Стефан Дион, передает в субботу, 1 октября, новостной портал 45eNord.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежная поддержка

Новое фиксирование поможет украинской полиции стать более эффективной, а также позволит решить проблемы коррупции в ведомстве, уверен глава канадского МИД.

«Канада полностью поддерживает украинский народ, — заявил Дион. — Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией Украины в ее усилиях по превращению украинской полиции в эффективный институт, ответственный, уверенный в себе и сосредоточенный на обществе».

По словам министра, озвученные им планы демонстрируют поддержку Канады тех усилий, которые Киев реализует в рамках борьбы с коррупцией и обеспечению необходимых реформ.

Отмечается, что около 6,6 млн долларов будут поступать в течение трех лет и пойдут на подготовку украинских полицейских, в том числе: обучение руководящих кадров, пропагандистской деятельности и создание полицейской академии.

Еще 40 тысяч долларов будет потрачено на адаптацию транспортных средств, закупку медицинского оборудования и организацию помощи населению пострадавшему в результате конфликта на юго-востоке страны.

В настоящее время на территории Украины работают 20 канадских полицейских-консультантов, напомнил министр.