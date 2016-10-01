СМИ: взорвать Falcon 9 могли конкуренты SpaceX
Вашингтон, 2 октября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. В SpaceX считают, что виновниками взрыва Falcon 9 могли быть конкуренты компании. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники, в ходе подготовки к испытанию ракеты-носителя сотрудник компании заметил подозрительную деятельность на крыше United Launch Alliance (ULA), непосредственных конкурентов SpaceX.
Здание ULA располагается недалеко от площадки пуска Falcon 9. Как отмечает WP, в распоряжении SpaceX имеются кадры, на которых запечатлены странные тени и пятно на крыше компании-конкурента. Сотрудник SpaceX попытался еще до испытаний получить доступ на крышу здания, в чем ему было отказано. Однако позже ULA обратились к следователям. Те, в свою очередь, осмотрели место и не нашли ничего подозрительного.
Со своей стороны в SpaceX заявили, что рассматривают все возможные причины случившегося. Однако давать комментарии по поводу предлагаемых версий до завершения расследования отказались.
Напомним, что утром 1 сентября на мысе Канаверал, где располагается стартовая площадка, взорвалась ракета Falcon 9 во время ее подготовки к испытанию. Это случилось в ходе заправки топлива, всего за восемь минут до запуска. По словам главы SpaceX Илона Маска, произошедшее — самая трудная и сложная неудача компании за последние 14 лет.