Вашингтон, 2 октября, 2016, 02:29 — ИА Регнум. В SpaceX считают, что виновниками взрыва Falcon 9 могли быть конкуренты компании. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники, в ходе подготовки к испытанию ракеты-носителя сотрудник компании заметил подозрительную деятельность на крыше United Launch Alliance (ULA), непосредственных конкурентов SpaceX.

NASA Joel Kowsky Взрыв ракеты

Здание ULA располагается недалеко от площадки пуска Falcon 9. Как отмечает WP, в распоряжении SpaceX имеются кадры, на которых запечатлены странные тени и пятно на крыше компании-конкурента. Сотрудник SpaceX попытался еще до испытаний получить доступ на крышу здания, в чем ему было отказано. Однако позже ULA обратились к следователям. Те, в свою очередь, осмотрели место и не нашли ничего подозрительного.

Со своей стороны в SpaceX заявили, что рассматривают все возможные причины случившегося. Однако давать комментарии по поводу предлагаемых версий до завершения расследования отказались.

Напомним, что утром 1 сентября на мысе Канаверал, где располагается стартовая площадка, взорвалась ракета Falcon 9 во время ее подготовки к испытанию. Это случилось в ходе заправки топлива, всего за восемь минут до запуска. По словам главы SpaceX Илона Маска, произошедшее — самая трудная и сложная неудача компании за последние 14 лет.