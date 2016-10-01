Богота, 2 октября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. В финальном матче прошедшего в Колумбии чемпионата мира по мини-футболу российская сборная встретилась с национальной командой Аргентины в субботу, 1 октября. По результатам матча, завершившегося победой аргентинцев (5:4), сборная РФ впервые получила серебряные медали чемпионата.

struppi0601 Мини-футбол

Российская команда открыла счет на 16-й минуте матча голом Эдера Лимы, однако уже на следующей секунде соперникам удалось его сравнять и еще до перерыва выйти вперед. Во втором тайме, российские спортсмены попытались исправить ситуацию, забив еще один гол в ворота аргентинцам, но не смогли противостоять их напору и пропустили два гола.

В итоге встреча двух впервые игравших в финале команд, закончилась со счетом 5:4 в пользу сборной Аргентины.

По результатам прошедшей встречи впервые в истории чемпионата мира по мини-футболу его победителем стала национальная команда Аргентины, а российская сборная в первый раз стала серебряным призером чемпионата. На третьем месте — обыгравшая команду Португалии сборная Ирана.

До этого самым успешным выступлением российской сборной в ЧМ было третье место: «бронзу» команда РФ завоевала в 1996 году.