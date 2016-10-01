Берлин, 2 октября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Кинозвезда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был задержан немецкой полицией за нарушение правил езды на велосипеде в Мюнхене. Однако актера штрафовать не стали, все обошлось лишь селфи с правоохранителем. Об этом пишет The Associated Press.

Скриншот с twitter.com/standardnews Вместо штрафа

Шварценеггер ездил вместе со своим телохранителем на двухколесном транспорте по платформе главного вокзала Мюнхена, что в Германии запрещено. Поясняя свои действия, актер заявил, что у него болят ноги.

Страж порядка не стал выписывать штраф и только сфотографировался с Шварценеггером. Однако дальше экс-губернатор Калифорнии и его телохранитель были вынуждены отправились пешком.

Избегание наказания подобным образом среди кинозвезд — не редкость. Напомним, что ранее известный актер Кит Харингтон, сыгравший легендарного Джона Сноу в сериале «Игра Престолов», попавшись на превышении скорости, в преддверии последнего сезона рассказал полицейскому главный спойлер о том, останется ли жив герой. Правоохранитель выписывать штраф не стал.