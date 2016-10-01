Нью-Йорк, США, 2 октября, 2016, 01:20 — ИА Регнум. Глава Одесской госадминистрации Михаил Саакашвили сообщил о своем намерении вернуться в Грузию после парламентских выборов 8 октября. По мнению бывшего грузинского президента, партия «Единое национальное движение» (ЕДН) непременно одержит победу на выборах. Об этом он сообщил в субботу, 1 октября, выступая перед сторонниками партии в Нью-Йорке, передает портал «Грузия Online».

European People's Party Михаил Саакашвили

По мнению Саакашвили, у ЕДН есть все шансы на победу, поскольку за последнее время партия значительно окрепла. «Как только правительство признает, что проиграло выборы в одном из регионов, значит, они проиграли все», — считает экс-президент Грузии. Он уверен, что в ряде регионов победа партии уже обеспечена: «В Самтредии практически в первом туре получим более 50%. Кутаиси выигрываем очень твердо».

Предполагаемые значимые для партии результаты выборов лишенный в декабре 2015 года грузинского гражданства Саакашвили намерен защищать лично. «Я действительно собираюсь приехать в Грузию и действительно собираюсь защищать результаты выборов», — заявил одесский губернатор.

Ранее бывший премьер-министр Грузии предприниматель Бидзина Иванишвили пообещал находящемуся во внутригосударственном розыске в связи с обвинениями по четырем уголовным статьям Саакашвили в случае его возвращения обеспечить «удобной камерой». Данные высказывания, по мнению губернатора Одессы, демонстрируют панический страх Иванишвили.