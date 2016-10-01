Минск, 2 октября, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Транзитная российская нефть через Белоруссию будет дороже, так как Минск повысил тарифы на транспортировку топлива по трубопроводной системе на своей территории. Об этом стало известно в субботу, 1 октября, из постановления белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли №30.

tpsdave Нефтепровод

Речь идет о магистральных трубопроводах открытых акционерных обществ «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», которые находятся на территории Белоруссии. Новые тарифы вступят в силу через десять дней после их публикации.

В документе отмечается, что, согласно приложению, тариф для транспортировки черного золота по трубопроводу Унеча (Высокое) — Адамова Застава повысится на 133,66 российских рубля за тонную без учета НДС. То есть раньше тариф составлял 267,32 рубля, теперь — 400,98.

По маршруту Унеча (Высокое) — Броды тариф подорожал на 57,41 российский рубль: раньше — 114,82 рубля, теперь будет составлять 172,23 рубля. Тариф на еще одном направлении Невель (Великие Луки) — Полоцк повышается с 32,31 до 48,47 рублей.

Напомним, что в сентябре текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что его страна не желает терпеть давление со стороны России, это касается, например, вопроса о цене на газ для Минска. По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, о скидке для белорусской стороны никто не говорит. При этом он отметил, что переговоры с Минском состоятся в начале следующей недели.

Как ранее передавало ИА REGNUM, по результатам первого полугодия этого года торговля товарами и услугами Белоруссии с партнерами по Евразийскому Союзу уменьшилась на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $3,1 млрд.