Дамаск, 2 октября, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Вооруженные антиправительственные группировки, заявившие о присоединении к режиму прекращения огня, продолжают систематически нарушать перемирие. Только за последние сутки, 1 октября, количество обстрелов населенных пунктов и позиций правительственных войск увеличилось до 71, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

За последние три недели количество фиксируемых нарушений, составлявшее прежде не более десяти случаев в сутки, увеличилось на порядок. В течение последних четырех суток их количество значительно превышало полусотню нарушений в день, а в течение 28 сентября достигло рекордных 92 случаев.

Несмотря на то, что количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, продолжает увеличиваться, за последние сутки мирные соглашения подписали еще пять населенных пунктов в провинциях Латакия и Хомс, только в течение субботы, 1 октября, на территории провинций Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама было зафиксирован 71 случай нарушения режима прекращения огня.

Сообщается, что вооруженные группировки использовали кустарно изготовленные ракетные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракеты, минометы и стрелковое оружие.

Российская сторона продолжает свою гуманитарную миссию на территории Сирийской Арабской Республики. Так, жителями Алеппо было получено более двух тонн продуктов питания. Кроме того, в городе продолжают работать пункты выдачи горячего питания и предметов первой необходимости.