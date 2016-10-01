Москва, 2 октября, 2016, 00:31 — ИА Регнум. В российском министерстве иностранных дел не без иронии отнеслись к заявлению главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о «мощном оружии Запада», которое может быть использовано против России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в субботу, 1 октября, ответила на это шуточным диалогом.

frankieleon Стыд

«Беспощадный Борис Джонсон. Просто порвал всех с утра», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Далее она описала шуточный диалог между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Шойгу сообщает Лаврову, что у британцев появилось против России новое оружие, которого в нашей стране еще не изобрели. Называется оно «стыд». На что министр иностранных дел предлагает давать солдатам коктейль из формотерола, триамцинолона, преднизола и преднизолона.

«Комплексное средство помогает избавиться от стыда и нарастить мышечную массу. Испробовано на американских теннисистках», — говорит Лавров в анекдоте.

Напомним, что ранее Борис Джонсон в интервью газете The Sun, отвечая на вопрос по поводу его отношения к России в связи с обострением ситуации в Сирии, сказал, что самым «мощным оружием» Запада является стыд, который может быть применен против России. Кроме того, глава МИД Великобритании сказал, что Россия может стать «страной-изгоем» из-за своей политики.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ в субботу также заявила, что прямая агрессия Вашингтона против Сирии приведет к страшным сдвигам как на территории этой страны, так и на всём Ближнем Востоке, так как к власти могут прийти террористы, выдающие себя за «умеренную оппозицию». И потом с ними «невозможно будет что-то сделать».