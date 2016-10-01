Анкара, 1 октября, 2016, 21:46 — ИА Регнум. Мандат на нахождение представителей Вооруженных сил Турции на территории Сирии и Ирака продлен на один год. Такое решение, как передает Deutsche Welle, принял 1 октября парламент Турции.

pixabay.com Турецкий флаг

«В рамках этих полномочий Турция может вести боевые действия против джихадистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других групп, которые Анкара считает террористическими, в двух соседних государствах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операция Вооруженных сил Турции под названием «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии.

Цель военной операции — очищение приграничных территорий от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остановка продвижения курдских вооружённых формирований (Анкара считает их террористическими).

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