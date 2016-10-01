Липецк, 1 октября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке во время работ по демонтажу здания старого цеха обрушилась стена. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил оперативный дежурный в Главном управлении МЧС по Липецкой области.

government.ru Новолипецкий металлургический комбинат

По предварительным данным, в результате ЧП погибли двое рабочих, выполнявших демонтаж перехода.

«Проводили работы по разбору перехода, — говорит источник. — Демонтаж. Несчастный случай на производстве, 2 человека погибли».

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы.