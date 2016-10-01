Москва, 1 октября, 2016, 21:06 — ИА Регнум. В центре Москвы задержали мужчину, который ворвался с пистолетом и канистрой бензина в синагогу. Об этом сообщает Life.ru.

Doomych Синагога в Большом Спасоглинищевском переулке

«Неизвестный ворвался на территорию синагоги в центре столицы с пистолетом в руке и с канистрой бензина, угрожая сжечь святилище», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу, 1 октября, в Большом Спасоглинищевском пер., д. 10.

По предварительным данным, в результате нападения получил огнестрельное ранение один человек (сотрудник службы безопасности).

«Пуля попала сотруднику службы безопасности в грудь, — говорится в сообщении. — В тяжёлом состоянии его госпитализировали».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.