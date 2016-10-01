Лондон, 1 октября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. На юге Шотландии попал в ДТП автобус с болельщиками футбольного клуба «Рейнджерс». Как передают Вести.Ru, в результате инцидента пострадали 18 человек.

Stlemur ДТП с автобусом

Авария произошла в субботу, 1 октября, в области Восточный Эйршир.

По предварительным данным, водитель легкового транспортного средства не справился с управлением и на полной скорости врезался в пассажирский автобус.

В настоящее время на месте ДТП работают специальные службы.