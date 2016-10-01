Москва, 1 октября, 2016, 19:37 — ИА Регнум. В Совфеде позитивно расценили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о стремлении вывести отношения с Россией на новый уровень, однако советуют пересмотреть позицию по Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября. «Похвальное стремление. Мы тоже, естественно, «за», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

DonkeyHotey Эрдоган

«Но попытка вывести отношения Турции и России на новый уровень вряд ли окажется результативной, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пересмотрит свою точку зрения на Крым и будет продолжать считать его территорией Украины», — отметил сенатор.

По мнению парламентария, Эрдогану «перво-наперво следует воздержаться от публичных заявлений подобного рода».

Власти Турции намерены вывести отношения с Россией на более высокий уровень, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии сессии парламента после летних каникул.