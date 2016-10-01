Анкара, 1 октября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Европейский Союз (ЕС) не выполняет свои обязательства по отношению к Турции, которая «ждет под дверью» уже более 50 лет. Об этом, как передает RT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия осенней сессии парламента.

PD-USER Невыполнение обязательств

«Нужно, чтобы в октябре вступил в силу безвизовый режим (с ЕС), — говорит глава государства. — Но Европа не выполняет своих обещаний по отношению к Турции. <…> То, что мы 53 года ждём под дверью ЕС, показывает, как они к нам относятся».

При этом Эрдоган добавил, что в Турции нет никаких проблем ни с правами человека, ни со свободой слова, ни с верховенством права, а страна отвечает всем критериям, на которых настаивает ЕС.

«Поэтому только от ЕС зависит, как будут развиваться дальнейшие отношения между Брюсселем и Анкарой», — добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года между Анкарой и Брюсселем было подписано миграционное соглашение. Согласно его условиям, Турция обязуется возвращать на свою территорию всех мигрантов и беженцев, нелегально прибывающих в ЕС. В обмен на помощь в разрешении миграционного кризиса Анкара получила финансовую помощь, с ней также возобновлялись переговоры о либерализации визового режима и её членстве в составе ЕС.