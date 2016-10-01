Москва, 1 октября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Прямая агрессия США в отношении официального Дамаска и сирийской армии приведет к страшным, тектоническим сдвигам как на территории этой страны, так и на всём Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Право знать» канала «ТВ Центр».

pixabay.com Воинское кладбище в США

«Смена режима приведет к тому, что будет не просто вакуум власти, политический вакуум — он моментально заполнится «умеренными», а на самом деле никакими не умеренными, а террористами всех мастей, с которыми невозможно будет что-то сделать, — говорит она. — Мало того, все это усугубится еще и по иракскому сценарию».

30 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью ВВС заявил, что США всеми силами защищают джихадистские террористические группировки в Сирии, чтобы те, при случае, помогли американцам свергнуть Асада.

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон нарушил свое обещание отделить запрещенную в России террористическую группировку «Фатех-аль Шам» (прежде называлась «Фронт ан-Нусра», также запрещена в России) и другие террористические группировки от так называемой «умеренной» оппозиции.

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