Самара, 1 октября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) на своем поле переиграл махачкалинский «Анжи» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Радость победы

У хозяев поля отличились Йоан Молло и Сергей Ткачев. В составе гостей гол забил Бернард Бериша.

После девяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Махачкалинский «Анжи», набравший 12 баллов, пока находится на 7-й позиции.

Российская Премьер-Лига. 9-й тур.

«Крылья Советов» (Самара) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1.