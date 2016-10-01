Кемерово, 1 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области в результате столкновения двух легковых автомобилей (Peugeot 308 и KIA Rio) погибли семь человек. Об этом, как передает НТВ, сообщает региональный главк МВД.

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Трагедия произошла в субботу, 1 октября, на 76 км трассы Р-255 «Сибирь» в Юргинском районе.

«В результате аварии погибли водитель и 2 пассажира автомобиля Peugeot, а также 4 человека, находившихся в KIA Rio, — говорится в сообщении. — В ДТП выжил 2-летний ребенок, находившийся в KIA Rio».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб (врачи «скорой», инспекторы ГИБДД, следователи и оперативники).

Причины аварии пока неизвестны.