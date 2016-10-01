Анкара, 1 октября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Власти Турции намерены вывести отношения с Россией на более высокий уровень. Об этом, как передает Life.ru, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии сессии парламента после летних каникул.

kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

«Мы (власти Турции) нормализуем отношения с нашими соседями, — сказал глава государства. — С Россией у нас идут переговоры по разным темам. Это сельское хозяйство, энергетика, экономика, туризм».

При этом Эрдоган добавил, что Анкара приложит усилия, чтобы отношения двух стран вышли «на прежний и даже более высокий уровень».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, улучшение отношений между РФ и Турцией началось после того, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган принёс извинения России и российскому народу за инцидент со сбитым в ноябре 2015 года российским самолётом.