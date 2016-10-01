Минск, 1 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Самым прибыльным акционерным обществом Белоруссии является дочерняя компания российского ПАО «Газпром» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Об этом 30 сентября проинформировал Минфин Белоруссии, опубликовав документ «Итоги деятельности ОАО за II квартал 2016 г.».

Шатилло Г.В. Главная проходная МАЗа

По данным министерства, чистая прибыль ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» составила 1,55 трлн белорусских рублей (до июльской деноминации, лишившей «зайчик» четырёх нулей) — около $77,5 млн, что значительно ниже прошлогоднего показателя. Однако данный результат оказался лучшим среди открытых акционерных обществ республики.

В тройку лидеров также вошли госмонополист «Беларуськалий» и «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». У обоих предприятий чистая прибыль также резко снизилась по сравнению с прошлогодними показателями.

Самым убыточным ОАО республики оказался «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». По итогам I полугодия его чистый убыток составил 593,6 млрд «старых зайчиков» или около $30 млн в эквиваленте. В тройку аутсайдеров также вошли госмонополист «Гродно Азот» и «Красносельскстройматериалы».

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних лет «МАЗ» сокращал долю на российском рынке — основном рынке сбыта своей продукции. Сборочное производство в Иране и другие попытки диверсифицировать экспорт, детерминированные политическим решением сократить экономическую зависимость от России для укрепления «суверенитета и независимости», успеха не имели.

Напомним, 22 сентября на пресс-конференции в Минске, посвященной Дню машиностроителя, замминистра промышленности Белоруссии Геннадий Свидерский заявил, что вопрос о создании автомобильного холдинга «Росбелавто» снят с повестки дня и в ближайшей перспективе рассматриваться не будет. С предложением создать «Росбелавто» путём объединения «КАМАЗ» и «МАЗ» в 2010 году выступила российская ГК «Ростехнологии» (ныне «РОСТЕХ»), однако созданию автохолдинга помешали вето, которые Александр Лукашенко периодически накладывал на решения, выработанные в ходе российско-белорусских переговоров. Чиновники Белоруссии не только не признают своей ответственности за тяжёлое состояние унаследованного флагмана промышленности БССР, но даже ставят перед ним амбициозные задачи отвевать российский рынок.