Севастополь, 1 октября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Власти Севастополя планируют использовать в качестве гостиницы семиэтажное здание на площади Нахимова, в котором сейчас размещается правительство Севастополя. Окончательное решение о возможности переезда органов власти в комплекс зданий института банковского дела будет принято в октябре. Об этом, как передает 1 октября корреспондент ИА REGNUM, сообщается на официальном сайте городского правительства.

Светлана Иванова ИА REGNUM Здание правительства Севастополя

«Сегодняшнее здание правительства Севастополя на ул. Ленина, 2, может быть использовано для различных нужд, целесообразных для экономики города. В качестве одного из вариантов предлагается его передача частному инвестору для размещения гостиницы. Доходы от данной сделки позволят компенсировать затраты на перенос органов власти в единое место дислокации», — говорится в сообщении.

Добавим, что здание правительства расположено в историческом сердце Севастополя — вблизи площади Нахимова. Рядом находится Мемориал героической обороны Севастополя 1941−1942 годов, Вечный огонь и аллея городов-героев. Здесь проходят церемонии возложения цветов в памятные даты, встреча делегаций и городские праздники. Само здание входит в границы территории исторического поселения федерального значения.

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Депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Горелов в будущем соседстве гостиницы и исторических памятников Севастополя не усматривает отрицательных моментов. Примеров этому в городе достаточно — в историческом центре расположены гостиницы «Севастополь» и «Украина». В дореволюционном Севастополе именно в центре города насчитывалось семь гостиниц, поэтому можно сказать, что это соответствует городской традиции, делает вывод Горелов. К тому же, по мнению депутата, Севастополь испытывает нехватку отелей достойного уровня.

«Административное здание 70-х годов не свойственно архитектурному стилю исторической части Севастополя. Поэтому реконструкция здания под гостиницу может оказаться полезной, если при этом удастся преобразовать «одежду фасада», адаптируя её под исторически сложившийся облик центральной части Севастополя. В таком случае преображённое здание может даже повысить туристическую привлекательность города», — полагает Горелов.

Однако, по его словам, об окончательном решении относительно дальнейшего использования здания правительства пока говорить не приходится. Гостиница — это всего лишь один из вариантов. Кроме того, на данный момент нет окончательного решения, произойдет ли перенос органов власти из центра города. Вопрос о переносе структур правительства и Заксобрания города Севастополя в комплекс зданий бывшего института банковского дела будет рассмотрен на заседании правительства 13 октября и на сессии городского парламента 18 октября, добавляет пресс-служба правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после назначения врио губернатора Дмитрий Овсянников инициировал переезд органов законодательной и исполнительной властей города из исторической части Севастополя в здание института банковского дела в Гагаринском районе.

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Позднее выяснилось, что на имущественный комплекс бывшего вуза — банковской академии Нацбанка Украины — кроме правительства претендуют Минобрнауки, Минобороны.

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На часть помещений института банковского дела рассчитывает Севастопольский госуниверситет — для проживания иногородних студентов ввиду дефицита собственных общежитий, а Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) планирует разместить в современном комплексе гражданские факультеты училища. Несмотря на то, что окончательное решение о переезде пока не принято, чиновники подготовили проект перестройки аудиторий института под кабинеты — предварительная стоимость составит 625,6 млн рублей.