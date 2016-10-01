Минск, 1 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. У восьмикратного норвежского олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена и трехкратной белорусской олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой родился первенец. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

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«У знаменитой белорусской спортсменки и норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена 1 октября родилась дочь, — говорится в сообщении. — Девочка появилась на свет в 6-ом роддоме Минска».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, роман биатлонистов Бьорндалена и Домрачевой длится уже несколько лет. Спортсмены познакомились на Олимпийских Играх-2010 в Ванкувере.

17 июля Бьорндален и Домрачева узаконили свои отношения.

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