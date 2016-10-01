Луганск, 1 октября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) завершила отвод своих подразделений из зоны разведения в районе села Золотого, которое было обозначено рамочным соглашением Контактной группы. Об этом сообщил замначальника штаба управления Народной милиции полковник Михаил Филимоненко в интервью «ЛуганскИнформЦентр».

lug-info.com Вывод Народной милиции ЛНР из зоны разведения

«Мы отвели свои подразделения на ранее установленные расстояния, тем самым выполнили со своей стороны условия разведения сил и средств от линии боевого соприкосновения, — заявил он. — На позициях, которые ранее занимали подразделения НМ ЛНР, не осталось ни одного вооруженного военнослужащего, как того и требуют Минские договоренности».

При этом Филимоненко добавил, что в рамках подготовки к реализации рамочного соглашения о разведении сил и средств сторон, силовики непризнанной республики выполнили ряд подготовительных мероприятий.

«В районе населенного пункта Золотое проведен демонтаж блокпоста, — напомнил он. — Оборудованы новые позиции для наших подразделений и осуществлено разминирование участка дороги в этом районе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа в столице Белоруссии представители Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня с 1 сентября. Инициативу поддержали представители ДНР и ЛНР, а также участники «нормандских переговоров» — РФ, Германия и Франция.

13 сентября глава ЛНР Игорь Плотницкий, глава ДНР Александр Захарченко и руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), генерал-майор ВСУ Борис Кременецкий заявили о готовности объявить бессрочный режим прекращения огня с 00:00 15 сентября.