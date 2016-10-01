Нижний Новгород, 1 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сотрудники полиции 1 октября на улицах раздают пенсионерам профилактические памятки, призывающие быть бдительными в вопросах сохранности денежных средств и своего имущества. Акция была приурочена к Дню пожилого человека. В этот день пенсионерам рассказали о наиболее распространенных видах мошенничества.

ГУ МВД РФ по Нижегородской области Нижегородским пенсионерам раздают памятки, призывающие быть бдительными

Пожилых людей предупредили о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, о том, что не стоит доверять неизвестным и впускать их в свою квартиру. В случае поступления телефонного звонка от незнакомца, сообщившего о происшествии с родственниками, необходимо обязательно связаться с близкими и уточнить информацию.

Аналогичную акцию провели в Нижегородской области сотрудники ГИБДД.

Так, в Дивеевском районе инспекторы ГИБДД вышли на центральные улицы села, где останавливали проезжающих водителей-пенсионеров, рассказывали им об основных способах мошенничества и вручали памятки с советами, как не стать жертвой аферистов.

В последние годы нижегородские пенсионеры регулярно становятся жертвами мошенников всех мастей.

В частности в Нижнем Новгороде неизвестные похитили у 64-летнего мужчины 200 тыс. рублей.

Двое молодых людей пришли к мужчине под предлогом проверки газового оборудования. Спустя некоторое время пенсионер обнаружил пропажу денег, которые хранил под матрацем.

Идет розыск злоумышленников.