Нижегородских пенсионеров учат бдительности
Нижний Новгород, 1 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сотрудники полиции 1 октября на улицах раздают пенсионерам профилактические памятки, призывающие быть бдительными в вопросах сохранности денежных средств и своего имущества. Акция была приурочена к Дню пожилого человека. В этот день пенсионерам рассказали о наиболее распространенных видах мошенничества.
Пожилых людей предупредили о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, о том, что не стоит доверять неизвестным и впускать их в свою квартиру. В случае поступления телефонного звонка от незнакомца, сообщившего о происшествии с родственниками, необходимо обязательно связаться с близкими и уточнить информацию.
Аналогичную акцию провели в Нижегородской области сотрудники ГИБДД.
Так, в Дивеевском районе инспекторы ГИБДД вышли на центральные улицы села, где останавливали проезжающих водителей-пенсионеров, рассказывали им об основных способах мошенничества и вручали памятки с советами, как не стать жертвой аферистов.
В последние годы нижегородские пенсионеры регулярно становятся жертвами мошенников всех мастей.
В частности в Нижнем Новгороде неизвестные похитили у 64-летнего мужчины 200 тыс. рублей.
Двое молодых людей пришли к мужчине под предлогом проверки газового оборудования. Спустя некоторое время пенсионер обнаружил пропажу денег, которые хранил под матрацем.
Идет розыск злоумышленников.