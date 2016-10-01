Москва, 1 октября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Автокран провалился в строительный котлован на стройплощадке на западе Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах.

publicdomainpictures.net Автокран

ЧП произошло в субботу, 1 октября, на ул. Генерала Ермолова.

«При строительстве перегона метро Калининской ветки кран рухнул в котлован, — говорит источник. — По предварительным данным, строители неправильно закрепили опоры крана, в результате чего он перевернулся и упал в котлован».

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают экстренные службы города.