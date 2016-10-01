Ульяновск, 1 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Правительство Ульяновской области в полном составе отправлено в отставку. Распоряжение об отставке правительства Сергей Морозов, в очередной раз избранный губернатором, подписал прямо на церемонии своей инаугурации.

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После вступления в должность Морозов должен будет сформировать новый состав правительства.

Кроме того, в рамках церемонии губернатор подписал постановление о назначении сенатора, который будет представлять в Совете Федерации правительство Ульяновской области.

На эту должность назначен депутат Государственной Думы прошлого созыва Вадим Харлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Ульяновске прошла церемония инаугурации губернатора Ульяновской области. Этот пост в четвертый раз займет Сергей Морозов, набравший на выборах 18 сентября более 54% голосов избирателей.