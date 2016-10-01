Ульяновск, 1 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Сергей Морозов 1 октября 2016 года официально вступил в должность губернатора Ульяновской области. На церемонии инаугурации, которая прошла в Ленинском мемориале, приняли участие помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, депутаты Государственной думы РФ, главы правительств субъектов РФ, представители регионального парламента, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, промышленных предприятий, а также образовательных учреждений и общественных организаций региона.

Пресс-служба правительства Ульяновской области Сергей Морозов принимает присягу губернатора Ульяновской области

Принося присягу, избранный глава региона поклялся добросовестно выполнять губернаторские обязанности, уважать и охранять права и свободы граждан, исполнять конституцию Российской Федерации и её законы, а также соблюдать Устав и законы Ульяновской области, честно служить народу.

Глава региона поблагодарил жителей области за доверие и оказанную поддержку на выборах: «Для меня особая честь и ответственность служить людям, которые здесь живут, которые верят в меня и верят в будущее Ульяновской области. В будущее всей России».

«Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за доверие и поддержку, на которые я опирался весь период моей работы. Искренне признателен партии «Единая Россия» и её лидеру Дмитрию Анатольевичу Медведеву за поддержку нашего региона», — отметил Морозов.

«Сегодня Ульяновскую область называют среди наиболее передовых территорий страны. По всем главным направлениям работы у нас есть реальные результаты, опираясь на которые можно уверенно двигаться в будущее. Сейчас наша стратегическая цель — не только закрепить экономическое и инвестиционное лидерство региона, но и конвертировать его в реальное благополучие граждан. Вот почему уже в самое ближайшее время, мы безотлагательно приступим к реализации нашей Народной программы и начнём серию преобразований», — подчеркнул Морозов.

По его словам, региональное правительство сконцентрируется на последовательном проведении трех групп реформ. Первая их часть связана с созданием современной, устойчивой экономики, вторая — с формированием общества социального благополучия, третья направлена на формирование открытой и подотчетной народу власти.

«Наша цель проста и понятна — богатый регион с сильной экономикой и счастливыми людьми. Я искренне хочу, чтобы наша область стала регионом, о котором с гордостью говорят его жители, регионом, в котором хочется жить, строить карьеру, создавать семью, регионом, в который хочется приезжать снова и снова», — озвучил свои планы губернатор, и пообещал ульяновцам работать честно и открыто, в полном соответствии наказами, полученными от президента страны во время встречи с ним в Кремле 23 сентября 2016 года.

В приветственном слове помощник полпреда Олег Мельниченко подчеркнул, что в Ульяновской области сосредоточен значительный потенциал как промышленный, научный, так и человеческий.

«Ваша победа на выборах, — это не только подтверждение правильности курса социально-экономического развития, но и большая ответственность перед жителями за будущее региона. От эффективной работы ведущих предприятий авиастроения, автомобильной промышленности, успешного развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, сферы науки и образования во многом зависит не только укрепление экономической безопасности государства, но и улучшение качества жизни россиян и жителей Ульяновской области. Уверен, что поддержка жителей и профессиональная работа всех органов государственной власти помогут Вам обеспечить устойчивое развитие Ульяновской области, претворить в жизнь новые проекты, приумножить социально-экономический потенциал региона», — говорится в приветственном адресе, подписанном полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем.

Участники инаугурации высоко оценили вклад Морозова в развитие Ульяновской области.

«Глава региона вновь получил доверие президента России, партии «Единая Россия» и, конечно, ульяновцев, которые проголосовали за него и дали ему возможность осуществлять работу по развитию. Считаю, что когда есть такой руководитель, можно решить любые задачи: область развивается в лучшую сторону, и это большая заслуга в первую очередь губернатора и его команды», — отметил депутат Государственной думы РФ Владислав Третьяк.

«Я отношусь к итогам выборов как к положительным и ожидаемым результатам. Сергей Иванович доказал, что способен не только декларировать цели и задачи, но и мобилизовать свою команду на достижение результатов и так выстраивать свою работу, чтобы достигать конечной цели — именно к этому призывали и президент и премьер-министр РФ на последнем сочинском форуме. История показала, что у Морозова получается мобилизовать людей на общие цели и задачи, — это очень важно. Эти качества создают потенциал уверенности, что в Ульяновской области будет не просто продуманный план действий по развитию региона, но и успешная его реализация. Мне нравится программа, которую продекларировал Сергей Иванович и, я думаю, что у нашего края будет хорошее динамичное социально-экономическое развитие», — заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Я родилась и выросла в Ульяновской области, и видела работу многих ее руководителей. Ни при одном из них не делалось так много для социальной сферы региона. Город и область преобразились: посмотрите сколько сейчас создано детских садов, вводятся в строй школы, строятся заводы, появляются новые рабочие места. Наши дети, увидев развитие нашей области, стараются оставаться здесь», — озвучила свою позицию заслуженный учитель России, лидер движения «За Советскую школу», депутат регионального парламента Лидия Жуковская-Латышева.

«Я знаю и разделяю подходы и методы, которые предпринимают глава региона и его команда. Я понимаю, сколько усилий и новаторства вкладывается во все эти «движения». Знаю, насколько на опережение работает эта команда. Я искренне рад, что на выборах победила команда губернатора, которая продолжит работать на благо всего региона. Убеждён, что все начинания, которые происходят, «монетизируются» в благосостояние региона, в развитие социальной сферы», — отметил глава многодетной семьи-победители конкурса «Успешная семья Приволжья-2016» Рафаель Идрисов,

Также работу Сергея Морозова в должности главы региона позитивно оценили вновь избранный депутатом Государственной думы РФ Сергей Маринин, новый представитель региона в Совете Федерации Вадим Харлов, Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий, другие участники инаугурации.

В ходе церемонии впервые в истории региона ульяновцам был представлен губернаторский штандарт, вынесенный на сцену вместе с флагами Российской Федерации и Ульяновской области. Гимны страны и региона исполнили сводный военный оркестр Ульяновского гарнизона и академический хор УлГУ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Морозов одержал победу на прошедших 18 сентября выборах губернатора области, по официальным итогам выборов за него проголосовали 286,4 тысячи избирателей (54,33%). Явка на выборах составила 52,29%. По оценкам экспертов, жители региона, проголосовав за действующего губернатора, поддержали выбранное им направление развития области, а также подтвердили свою приверженность курсу президента РФ, который 7 апреля текущего года назначил Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.

Морозов вступил в должность губернатора Ульяновской области в четвёртый раз. В декабре 2004 им была одержана победа на выборах главы региона. В 2006 по решению Законодательного собрания области Морозов был наделён полномочиями главы региона на пятилетний срок. В 2011 году депутаты заксобрания вновь утвердили большинством голосов кандидатуру Морозова, предложенную президентом России.