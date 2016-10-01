Шверин, Германия, 1 октября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В германском городе Шверин произошла массовая драка между местными жителями и иностранцами. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает агентство DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что вечером 30 сентября в Шверине местные немцы подрались с иностранцами. В драке участвовали около 40 человек. Один человек получил ранения. Медики заявили, что его жизни ничто не угрожает — ранение легкое.

Германская полиция оперативно прибыла на место столкновения и развела конфликтующие стороны. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье «нарушение общественного порядка».

Полиция Шверина констатирует, что массовые драки в городе случаются регулярно. Обычно в центре города собираются 20−30 мигрантов, в основном несовершеннолетних, затем подтягиваются местные немцы и начинается драка.