Ташкент, 1 октября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Новые власти Узбекистана открывают ранее закрытые «в целях безопасности первого лица» автодороги, что чрезвычайно обрадовало тех, кто имеет автотранспорт, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

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Ранее данные путепроводы были закрыты на пути следования президентского кортежа, то есть, фактически начиная от центра города и до резиденции первого лица, которая находится в поселке «Дурмень» под Ташкентом. В связи с тем, что автодороги были перекрыты, а на некоторых из них высажены деревья, столица Узбекистана страдала от насыщенного трафика, в городе постоянно наблюдались «пробки».

Сегодня, 1 октября, жители Ташкента наблюдают по всему городу тяжелую технику, которая ломает бетонные перекрытия, а там где высажены деревья, кладется новый асфальт.

По мнению жителей Ташкента, введенные ранее беспрецедентные меры безопасности на ташкентских автодорогах «доходили до абсурда».

«Оставалось только снести жилые и офисные постройки вдоль «президентской трассы», чтобы полностью «зачистить территорию» и такие меры не имели бы предела в умах и идеях тех, кто занимался вопросами безопасности в ущерб удобству жителей», считают горожане.

Как сообщил ИА REGNUM представитель Управления безопасности дорожного движения МВД республики, ведомству дано поручение изучить и внести предложения по упорядочиванию системы светофоров «для упрощения и безопасности перехода гражданами автодорог, особенно в местах расположения учебных заведений».

Напомним, президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Врио главы республики был назначен премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев. Выборы президента страны состоятся в Узбекистане 4 декабря.