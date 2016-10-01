Вашингтон, 1 октября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Голливудская актриса Анджелина Джоли не будет сотрудничать со следствием, если в отношении её супруга Брэда Питта будет возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Об этом сегодня, 1 октября, пишет TMZ со ссылкой на собственные источники.

Цитата из к/ф «Лазурный берег». Реж. Анджелина Джоли. 2015. Франция — Мальта — США Анджелина Джоли и Бред Питт

Напомним, звездная пара заявила, что подает на развод. Каких-либо детальных комментариев актеры не давали, но из косвенных источников стало известно, что Джоли подала на развод после того, как у Питта произошел конфликт с сыном Мэддоксом на борту самолета, когда семья возвращалась из Франции.

До сих пор остается неизвестным, ударил ли Питт своего сына. Есть вероятность, что против актера будет возбуждено уголовное дело. Что послужило причиной конфликта Питта с сыном неизвестно.

Тем не менее Джоли решила хранить молчание и не давать показания против мужа.