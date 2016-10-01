Москва, 1 октября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В одном из московских ресторанов быстрого питания на улице Фридриха Энгельса произошла массовая драка, закончившаяся поножовщиной. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Life.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Сообщается, что две группы молодых людей подрались возле крыльца заведения быстрого питания «Крошка Картошка». Один из участников драки вытащил нож и ранил соперника.

По словам очевидцев, в драке приняли участие восемь человек — по четыре человека с каждой стороны. Пострадавший доставлен в больницу.

Когда на место прибыла полиция часть участников драки скрылась с места инцидента. Сейчас полиция ведет их поиски.

Причины конфликта не уточняются.